Bafra'da Kayınbirader Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde, ailevi husumet yüzünden tartışan K.K. kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Özocak hastanede kurtarılamadı. Şüpheli K.K. için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde, iddiaya göre, daha önce aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan K.K. (36) ile eşinin kardeşi Mustafa Özocak (31) yolda karşılaştı.

Yaşanan tartışmanın ardından K.K, traktörün üzerindeki kayınbiraderi Mustafa Özocak'a tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özocak, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özacak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
