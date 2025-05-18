Bafra'da 'Kahvede Şenlik Var' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Bafra'da 'Kahvede Şenlik Var' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kahvede Şenlik Var' adlı tiyatro oyunu, mizahi dili ve düşündürücü konularıyla seyircilerden büyük ilgi gördü. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliklerin önemine değinerek kültür sanat çalışmalarını artıracaklarını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Kahvede Şenlik Var" adlı tiyatro oyunu oynandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) tarafından sahneye konulan "Kahvede Şenlik Var" adlı tiyatro oyunu Bafra Belediyesinin davetiyle ilçede sahnelendi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve A. Emrah Özdilek'in süpervizörlüğünde, İlker Taze'nin yönetmenliğinde sahnelenen "Kahvede Şenlik Var" mizahi dili, müzikal ve hareketli yapısıyla beğeni topladı.

Oyun, evlilik ve aile kurumunun bireyler üzerindeki etkisi, ataerkil aile yapısı ve evlilik sürecinde karşılaşılan toplumsal baskılar gibi çeşitli konuları ele alırken, düşündürücü, komik ve eğlenceli yönleriyle seyircilere aktarıldı.

Alkışların devam ettiği oyun hakkında düşüncelerini söyleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mızda güzel bir etkinlik daha gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız bu tür etkinlikleri önemsiyor, bizler de onları önemsiyoruz. Bafra'mıza katkı sağlayan kültür sanat çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu güzel akşamda emeği geçen 'Kahvede Şenlik Var' ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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