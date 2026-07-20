Samsun'da 6. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yakıntaş Mahallesi'nde konut inşaatında çalışan Cemil Şahinbaş (47), dengesini kaybederek 6. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahinbaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.