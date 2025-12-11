Bafra'da 2020 yılından bu yana 64 metruk yapı yıkıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarını devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, can güvenliği açısından tehlike arz eden ve vatandaş şikayetlerine konu olan yapıların yıkımının yasal süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıkımın İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince yapıldığına işaret eden Kılıç, "Amacımız, hak sahiplerinin rızasını alarak ve kurumlarla iş birliği yaparak şehrimizdeki sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizlemeye devam etmektir. Belediye tarafından 2020-2025 yıllarında 64 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.