Samsun'da gönüllü gençler mesire alanını temizledi

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Derbent Barajı mesire alanında çevre temizliği gerçekleştirdi.

"Doğayı Temiz Tut, Geleceği Koru" temasıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gönüllü gençler, piknik bölgeleri, yürüyüş yolları ve su kenarlarında temizlik yaptı.

Plastik şişe, poşet, ambalaj ve cam atıkları türlerine göre ayrıştırarak toplayan gençler, 2 saatlik çalışma sonucunda yaklaşık 80 kilogram atık biriktirdi.

Toplanan atıklar belediyeye ait geri dönüşüm noktalarına teslim edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, mesire alanlarının ortak kullanım alanları olduğunu vurguladı.

Gençlerin anlamlı bir mesaj verdiğini belirten Erdoğan, "Gençlerimiz hem temizlik yaptı hem de çevreye sahip çıktıklarını gösteren mesaj verdi. Küçük dokunuşların büyük değişimler getireceğine inanıyoruz." dedi.

Temizlik çalışmasının ardından alanda gençlere yönelik orman yangınlarının önlenmesi, su tasarrufu ve sıfır atık konularında bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Merkezi yetkilileri, çevre etkinliklerinin yaz sezonu boyunca farklı mesire alanlarında sürdürüleceğini bildirdi.