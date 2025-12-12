Haberler

Samsun'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ö. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ö'yü (24) Dededağı Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel


