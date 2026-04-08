Samsun'da "Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman kültürü tanıtıldı, gençler arası yarışmalar yapıldı ve katılımcılara ödüller verildi.

Bafra Gençlik Merkezi, Roman kültürünü tanıtmak, toplumsal farkındalık yaratmak ve Roman halkının kültürel değerlerini kutlamak amacıyla program düzenledi.

Etkinlik kapsamında gençler için pasta kesimi yapılırken, dart ve penaltı turnuvaları gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara madalya ve kupaları verildi, etkinliğe katılan gençlere 1930 Bafraspor forması dağıtıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Roman gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Etkinliklere katkılarından dolayı Bafra Roman Hakları Mehteran ve Müzisyenler Derneği Başkanı ve Samsun Valiliği Bafra İlçe Roman Saha Koordinatörü Barış Yilelek'e, Bafra Spor Kulübü Başkanı Atakan Alaçamlı'ya, Dart Antrenörü Reşide Bulat Topal'a ve Futbol Antrenörü Cem Çakmakaş'a teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
