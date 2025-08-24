Bafra'da Devriyle Yaralanan Traktör Kazası
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörde bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.D. (49) yönetimindeki 05 KTL186 plakalı traktör, Sarpın Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada traktörün römorkunda bulunan K.M.D. (42) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel