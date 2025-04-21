Bafra'da Bisikletli Adam Kamyonetle Çarpıştı, Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetle çarpıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Öncü, müdahale sonrası başka bir hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Can U. (27) yönetimindeki 55 ALB 39 plakalı kamyonet, Samsun Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Öncü'nün (60) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada, bisikletin sürücüsü Öncü, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel