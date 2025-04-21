Bafra'da Bisikletli Adam Kamyonetle Çarpıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Can U. (27) yönetimindeki 55 ALB 39 plakalı kamyonet, Samsun Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Öncü'nün (60) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, bisikletin sürücüsü Öncü, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.