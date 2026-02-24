Haberler

Bafra Karma OSB'de bin kişilik caminin temeli atıldı

Bafra Karma OSB'de bin kişilik caminin temeli atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı planlanan bin kişi kapasiteli caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşa edilecek bin kişi kapasiteli caminin temeli atıldı.

Törende Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri butona basarak, caminin ilk harcını temele döktü.

Yapımı tamamlandığında aynı anda bin kişinin ibadet edebileceği caminin temel atma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu