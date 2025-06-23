Bafra'da Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta daha önce küfürleşme yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ş. (15) ile D.G. (15) arasında yeniden tartışma çıktı.

Çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü, şüpheli D.G. ekmek bıçağıyla, Y.Ş'yi kolundan ve bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından, olay yerinde yapılan incelemelerde, kavgada kullanılan ekmek bıçağı ile sopa parçası ele geçirildi.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan şüpheli D.G'yi kısa sürede yakalayıp işlemleri için emniyete götürdü.