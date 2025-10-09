Haberler

Bafra'da 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi

Bafra'da 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde, minik öğrencilerin eğitim hayatına manevi bir başlangıç yapmalarını simgeleyen 'Bed-i Besmele' programı gerçekleştirildi. Programda, çocuklar Kuran okumaları yaparak manevi gelişimleri üzerine sohbetler ettiler ve etkinlik sonunda hediyelerini aldılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde, çocukların eğitim hayatına manevi başlangıç yapmasını simgeleyen "Bed-i Besmele" (Amin Alayı) programı gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Müftülüğüne bağlı Minik Kalpler 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Nuri İbrahim Camisi'ne geldi.

Burada düzenlenen program öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Rabbi Yessir duasını okundu.

İlçe Daha sonra Müftü Vekili Şube Müdürü İhsan Barut, çocukların manevi gelişimi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda minik öğrencilere belgeleri verildi. Din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer'in yaptığı dua sonrasında program, çocuklara pamuk şeker ikramı ile sona erdi.

Bafra Müftülüğü, programın düzenlenmesinde emeği geçen Minik Kalpler Kur'an Kursu öğreticilerine, cami görevlilerine ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

Programa Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, kursiyerler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
