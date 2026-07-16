7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali hazırlıkları sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" için hazırlıklar devam ediyor.

Kaymakam Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festivalin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemede Kapıkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikler süresince katılımcıların güvenliğinin sağlanması, ulaşım, sağlık, trafik ve diğer kamu hizmetlerinin koordineli şekilde yürütülmesine yönelik önlemler değerlendirildi, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları gözden geçirilerek organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanması için alınacak tedbirler ele alındı.

İlçenin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan festival boyunca katılımcıların güvenli ve huzurlu bir dönem geçirmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Doğaseverleri, amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirecek festivalde, farklı branşlarda düzenlenecek yarışmalarla katılımcılara spor ve doğa deneyimi sunulması hedefleniyor.