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Bafra'da 40 fırında gramaj ve hijyen denetiminde olumsuzluk saptanmadı

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Bafra'da 40 fırında gramaj ve hijyen denetiminde olumsuzluk saptanmadı
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Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki 40 fırında gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadığı, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceği belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye ekiplerince fırınlara yönelik gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren 40 fırında denetim yaptı.

Kontrollerde ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygunluğu ile imalathane ve satış alanlarının hijyen şartları incelendi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği, şikayet ve taleplerin Belediye İletişim Hattı'na iletilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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