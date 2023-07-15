Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okutuldu ve dua edildi. Gazi olan Turan Ay, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna tarafından evinde ziyaret edildi.