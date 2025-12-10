Haberler

Bafra Belediyesi müze çevresinde yol ve kaldırım düzenlemesi yaptı

Bafra Belediyesi müze çevresinde yol ve kaldırım düzenlemesi yaptı
Güncelleme:
Bafra Belediyesi, Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi çevresinde 260 metre uzunluğunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, yaya ve araç trafiğini düzenleyecek şekilde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, Gazipaşa Caddesi ve Ferah Sokak'ı kapsayan bölgede gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, Gazipaşa Caddesi ve Ferah Sokak'ı kapsayan bölgede gerçekleştirildi.

Müzenin bulunduğu alanda 260 metre uzunluğunda toplam 2 bin 500 metrekare alanda yol, kaldırım ve çevre düzenleme işlemi yapıldı.

Düzenleme kapsamında, alanda dış mekan zemin kaplama malzemesi olan begonit parke taşı uygulaması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla müze çevresindeki yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi sağlandı.

Bafra Belediyesi, ilerleyen günlerde sokak estetiğini ve güvenliğini desteklemek amacıyla aydınlatma projesini de uygulamaya koymayı planlıyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
