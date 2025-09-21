Bafra Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteğini Sürdürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek desteğini sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevinde hazırlanan yemekler, her gün 1500 kişiye ulaştırılıyor. Bunlardan 1000'ine evlerinde servis yapılırken, 500 kişi ise yemeklerini aşevinden alıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hizmeti büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini belirterek, "Belediye aşçılarımız tarafından her gün sevgiyle ve özenle hazırlanan yemekleri ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olan bu hizmete aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.

Kılıç ayrıca, sosyal yardımların yanı sıra ilçedeki arkeolojik kazı çalışmalarına da destek verdiklerini ifade ederek, İkiztepe Höyüğü ile Asarkale'de görev yapan kazı ekiplerine yemek ve yemek malzemesi desteği sağlandığını kaydetti.