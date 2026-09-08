Bafra Belediyesi güneş enerjisi santralini tamamladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye, enerji maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projelendirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dereler Mahallesi'nde 30 bin 396 metrekarelik alana kurulan ve 2 bin 96 güneş panelinden oluşan santral, yıllık ortalama 1100 ila 1400 megavatsaat elektrik üretecek.

Proje kapsamında ayrıca ilçeye 26 milyon lira hibe desteği kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediyenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve bütçede tasarruf sağlayacak önemli bir yatırıma imza attıklarını belirtti.

Başkan Hamit Kılıç, santralin çevresel ve ekonomik kazanımlarına dikkati çekerek, "Bu üretim kapasitesiyle belediyemizin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 90'ını karşılamayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanarak Bafra'mızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Güneşin enerjisini Bafra'mız için ekonomik ve çevresel bir değere dönüştürüyoruz. Attığımız her çevreci adımı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma olarak değil, yarının daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güçlü Bafra'sına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Proje kapsamında kazandırdığımız 26 milyon liralık hibe desteğiyle öz kaynaklarımız üzerindeki yükü azaltırken kamu kaynaklarının etkin kullanımına da katkı sunduk. Santralimiz Bafra'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA