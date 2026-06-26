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Sinop'a atanan Başsavcı Aksoy'dan Kaymakam Altınpınar'a veda ziyareti

Sinop'a atanan Başsavcı Aksoy'dan Kaymakam Altınpınar'a veda ziyareti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleri iletildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Altınpınar, Aksoy'a ilçede yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Altınpınar, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aksoy'a yeni görevinde başarı diledi.

Aksoy da görev süresi boyunca gösterilen iş birliği ve destekten ötürü Altınpınar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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