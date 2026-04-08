BAE ve Kuveyt, İran kaynaklı saldırılara hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Her iki ülke, vatandaşlarına güvenlik talimatlarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin de hava savunma sistemlerinin füze ile İHA'lara müdahale etmesi sonucu olduğu ifade edildi.

Kuveyt ordusunun X hesabından yapılan açıklamada da füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Ülkede duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
