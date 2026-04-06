BAE ve Kuveyt, İran kaynaklı saldırılara hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Her iki ülke, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.

İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
