BAE ve Katar Arasında İş Birliği Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Katar Başbakanı Al Sani, Abu Dabi ziyaretinde BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Kasr el-Bahr Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çıkarların güçlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası konulara dair görüş alışverişi yapıldı. Konuların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.