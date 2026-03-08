Haberler

Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği iş birliğinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardım kolileri, daha önce ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, Deniz Feneri Derneği ve BAE işbirliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yardıma muhtaç 5 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Viranşehir ilçesinde de 150 aileye gıda yardımı yaptıklarını aktaran Balkan, amaçlarının ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak olduğunu kaydetti.

Balkan, yurt içi ve yurt dışında yardımların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
