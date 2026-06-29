Haberler

BAE vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağı belirli prosedürlerin tamamlanması şartıyla kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etme yasağını kaldırdı. Seyahat öncesi kayıt zorunluluğu getirilirken, Lübnan Başbakanı Selam karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etme yasağını kaldırdığını duyurdu.

BAE Resmi Ajansı WAM'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE vatandaşlarının bugünden (29 Haziran) itibaren Lübnan'a seyahat etmelerine izin verildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat prosedürlerinin askıya alınmaması ve herhangi bir yasal sorumlulukla karşılaşılmaması adına, seyahat öncesinde ilgili resmi sistemler üzerinden gerekli kayıt işlemlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Vatandaşların seyahat öncesinde tüm formları doldurması, Lübnan'daki ikamet adreslerini ve acil durum iletişim bilgilerini beyan etmesi gerektiği, bu prosedürleri yerine getirmeyenlerin ülkeden çıkışlarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların dönüşlerinde seyahat durumlarını ilgili makamlara bildirmeleri, bilgilerinde değişiklik olması halinde kayıtlarını güncellemeleri ve acil durumlarda hızlı müdahale ve destek sağlanabilmesi için bakanlığın yurt dışı acil durum hatları üzerinden yetkililerle iletişime geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Lübnan Başbakanı Selam'dan teşekkür mesajı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da kararın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından BAE yetkililerine teşekkürlerini sunarak memnuniyetini dile getirdi.

Bu kararın BAE'nin Lübnan'a güven tazelemesi anlamı taşıdığını belirten Selam, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan devleti ve şahsım adına, BAE vatandaşlarının ikinci vatanları olan Lübnan'a seyahat etmelerine izin veren bu asil karardan dolayı BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'e şükranlarımı sunarım. Bu karar, ülkelerimizi bir araya getiren köklü bağların ve kardeşlik ilişkilerinin gücünü somut bir şekilde ortaya koymaktadır. BAE'nin Lübnan'a olan güvenini tazeleyen bu adımın, iki kardeş halkın iyiliği ve refahı adına işbirliğimizi güçlendireceğine inancım tamdır."

Kaynak: AA / Esat Fırat
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

Montella ''Kader'' demişti! Bir istifa daha geldi
Venezuela'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar

Faciadan yeni görüntüler! Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar
İsrail'den Gazze'de kanlı saldırı

Ateşkese rağmen katliam! Gelen görüntüler vahim
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"