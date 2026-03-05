Haberler

Bae: "Bir Balistik Füze ve Altı İha Ülke İçine Düştü"

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran tarafından yapılan saldırılarda toplam 196 balistik füzenin tespit edildiğini ve imha edilen 6 balistik füze ile 131 insansız hava aracının (İHA) saldırılara karşı önlendiğini açıkladı. Saldırılar sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, bugün altı balistik füze ile 131 insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini, ancak bir balistik füze ile altı İHA'nın ülke içine düştüğünü açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, 28 Şubat Cumartesi günü başlayan İran saldırılarının başlangıcından bu yana toplam 196 balistik füzenin tespit edildiği, sekiz seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.

Saldırıların başlamasından bu yana üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı yabancılar olduğu kaydedildi. Saldırılarda 94 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bugün 6 balistik füze ile 131 İHA'nın önlenerek imha edildiği, ancak bir balistik füze ile 6 İHA'nın ülke içine düştüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
