BAE: Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Orta Doğu'da son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, gerilimin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verilerek, Orta Doğu'da tansiyonun derhal düşürülmesi ve istikrarsızlığı daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek, bölgeyi yeni şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyecek eylemlere karşı sükunet çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE, tüm tarafları saldırı eylemlerini derhal durdurmaya ve ivedilikle müzakere masasına geri dönmeye davet ediyor. BAE ayrıca, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanmasının öneminin altını çiziyor."

Açıklamada, bölge ülkelerindeki okullar, üniversiteler, hastaneler, tuz arıtma tesisleri, enerji santralleri, ulaşım merkezleri, yerleşim alanları dahil sivil altyapı ve tesislerin hedef alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği, haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Bu arada Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğini açıklıyor.