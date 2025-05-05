BAE, Lübnan'a Seyahat Yasağını Kaldırdı

BEYRUT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Lübnan'a yönelik seyahat yasağını kaldırma kararı, Lübnan tarafından memnuniyetle karşılandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamada, BAE vatandaşlarının 7 Mayıs itibarıyla Lübnan'a seyahat etmelerine izin verileceği doğrulandı. Bu karar, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ülkeye kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi.

Lübnan resmi Ulusal Haber Ajansı'nın aynı gün aktardığına göre Başbakan Nevvaf Selam, BAE'nin kararını "iki ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarının bir kanıtı" diye niteleyerek karardan övgüyle bahsetti.

BAE ve diğer Körfez ülkeleri, Ekim 2021'de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları "kabul edilemez ve saldırgan" diye niteleyerek ülkedeki diplomatlarını geri çekmiş ve ülkeye yönelik seyahat yasağı getirmişti.