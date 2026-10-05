BAE, İsrail'in Suriye'deki Sufa 53 projesini kabul edilemez buldu

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Suriye topraklarında sürdürdüğü ihlalleri ve Sufa 53 Hattı olarak adlandırılan bölgede yürüttüğü kazı, hafriyat ve tahkimat çalışmalarını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında kazı ve hafriyat çalışmalarının yanı sıra tahkimat inşasını tamamlamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu faaliyetlerin Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğu ve ülkenin güvenliği ile istikrarını tehdit ettiği vurgulanarak, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden ihlallerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Suriye ile 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği ifade edildi.

BAE'nin Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Suriye halkının güvenlik, barış, onurlu yaşam, barış içinde bir arada yaşama ve kalkınma yönündeki beklentilerini karşılayacak tüm çabaların desteklendiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerinin durdurulması, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edecek adımların engellenmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in "Sufa 53" projesi

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yolların açılması ve derin hendeklerin kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA