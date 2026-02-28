Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Bae, İran'ın Füze Saldırılarını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından düzenlenen ve Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları 'açık ve pervasız' olarak nitelendirerek kınadı. BAE, saldırıların ülke egemenliğine ağır bir ihlal olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın kendi toprakları ile Körfez'deki komşu ülkelere yönelik düzenlediği saldırıları "açık ve pervasız" olarak nitelendirerek kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ülke egemenliğine yapılan ağır bir ihlal olduğu belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın füze s aldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırılarda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "BAE, bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Pakistan vatandaşı için ailesine ve yakınlarına en içten taziyelerini ve derin başsağlığı dileklerini iletmektedir" ifadelerini kullandı.

Tahran, ABD'nin İran'ı hedef almsı durumunda bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA
