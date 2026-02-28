ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Bae, İran'ın Füze Saldırılarını Kınadı

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın kendi toprakları ile Körfez'deki komşu ülkelere yönelik düzenlediği saldırıları "açık ve pervasız" olarak nitelendirerek kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ülke egemenliğine yapılan ağır bir ihlal olduğu belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın füze s aldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırılarda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "BAE, bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Pakistan vatandaşı için ailesine ve yakınlarına en içten taziyelerini ve derin başsağlığı dileklerini iletmektedir" ifadelerini kullandı.

Tahran, ABD'nin İran'ı hedef almsı durumunda bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.

