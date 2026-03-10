Haberler

BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti

BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme saldırıları ile yanıt veren İran, bölge ülkelerini vurmaya devam ederken; Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.

  • Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın misilleme saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin yaralandığını duyurdu.
  • BAE hava savunma sistemleri, İran saldırılarında 262 balistik füze, 1475 insansız hava aracı ve 8 seyir füzesi tespit etti.
  • BAE hava savunma sistemleri, tespit edilen 262 balistik füzeden 241'ini imha etti, 19'u denize düştü ve 2'si ülke topraklarına isabet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın saldırıları sonucu çeşitli uyruklardan 122 kişi hafif ve orta derecelerde yaralandı.

İRAN SALDIRILARINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın saldırıları sonucu toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin bugün 9 balistik füze tespit ettiği, bunlardan 8'inin imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü bildirildi.

Tespit edilen insansız hava aracının (İHA) ise 35 olduğu, bunlardan 26'sının etkisiz hale getirildiği, 9'unun ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

"262 BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 262 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 241'inin imha edildiği, 19'unun denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği aktarıldı.

İran'a ait 1475 insansız hava aracının belirlendiği, 1385'inin düşürüldüğü, 90'ının ise ülke topraklarına düştüğü, ayrıca 8 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Dünyanın öbür ucuna giden İranlı kadın sporculara çağrı geldi