BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme saldırıları ile yanıt veren İran, bölge ülkelerini vurmaya devam ederken; Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.
- Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın misilleme saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin yaralandığını duyurdu.
- BAE hava savunma sistemleri, İran saldırılarında 262 balistik füze, 1475 insansız hava aracı ve 8 seyir füzesi tespit etti.
- BAE hava savunma sistemleri, tespit edilen 262 balistik füzeden 241'ini imha etti, 19'u denize düştü ve 2'si ülke topraklarına isabet etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın saldırıları sonucu çeşitli uyruklardan 122 kişi hafif ve orta derecelerde yaralandı.
İRAN SALDIRILARINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın saldırıları sonucu toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin bugün 9 balistik füze tespit ettiği, bunlardan 8'inin imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü bildirildi.
Tespit edilen insansız hava aracının (İHA) ise 35 olduğu, bunlardan 26'sının etkisiz hale getirildiği, 9'unun ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.
"262 BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ"
Açıklamada, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 262 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 241'inin imha edildiği, 19'unun denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği aktarıldı.
İran'a ait 1475 insansız hava aracının belirlendiği, 1385'inin düşürüldüğü, 90'ının ise ülke topraklarına düştüğü, ayrıca 8 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.