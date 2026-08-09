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BAE tankeri Hürmüz'de füze saldırısına uğradı

BAE tankeri Hürmüz'de füze saldırısına uğradı
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ABU DABİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına uğradığını duyurdu.

ABU DABİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cumartesi günü erken saatlerde tankeri hedef alan füzenin İran'a ait olduğu belirtilirken, "düşmanca bir eylem" diye nitelenen saldırı kınandı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre şirket yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını doğruladı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait ADNOC, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua
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