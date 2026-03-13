BAE: İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ve 27 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gün boyunca İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ile 27 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin gün boyunca İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ve 27 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Ülkeyi hedef alan saldırılarda şu ana kadar farklı uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Savunma Bakanlığının devletin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı hazır ve teyakkuzda olduğunun altı çizildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.