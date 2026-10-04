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BAE ile ilişkileri kesen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan "Karar verdiğimizde geri adım atmayız" açıklaması

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BAE ile ilişkileri kesen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan 'Karar verdiğimizde geri adım atmayız' açıklaması
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına ilişkin isim vermeden "Bıçak kemiğe dayanmadan hiçbir karar almayız. Dünyadaki hiçbir milletle sebepsiz bir sorunumuz yok ancak bir karar verdiğimizde de geri adım atmayız." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına ilişkin isim vermeden "Bıçak kemiğe dayanmadan hiçbir karar almayız. Dünyadaki hiçbir milletle sebepsiz bir sorunumuz yok ancak bir karar verdiğimizde de geri adım atmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel medya kuruluşlarına verdiği röportajda, başta BAE ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı olmak üzere ülkesinin dış politikada attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tebbun, ülkesine geçmişte destek veren milletleri her zaman minnetle andıklarını ancak Cezayir üzerinde baskı ve tahakküm kurmaya çalışanların ise büyük bir yanılgı içinde olduğunu söyledi.

Arap edebiyatından "Ona ok atmayı öğrettim, pazuları güçlenince beni vurdu. Kafiye yazmayı öğrettim, sonra kalkıp ilk beni hicvetti" şeklindeki dizeleri okuyan Tebbun, Cezayir'in kendisine yapılan iyiliği ise asla unutmayan bir kültüre sahip olduğunu dile getirdi.

"Bir karar verdiğimizde ondan geri adım atmayız"

Spikerin, alınan siyasi kararların gerekçeleri ve bu kararlardan geri adım atılıp atılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Tebbun, kararların keyfi şekilde alınmadığının altını çizdi.

Tebbun, "Bıçak kemiğe dayanmadan hiçbir karar almayız. Dünyadaki hiçbir milletle sebepsiz bir sorunumuz yok ancak bir karar verdiğimizde de geri adım atmayız." dedi.

Cezayir'in bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizen Tebbun, şunları kaydetti:

"Bugün varlıklarını bize borçlu olan bazı petrol şirketlerinin ve temsilcilerinin, zorbalıkla bizi tahakküm altına almaya çalışmasına asla izin vermeyiz. Burası Cezayir; bu topraklarda 5 milyon 630 bin şehit yatıyor. Bu ülkeyi kimseye teslim etmeye hakkımız yok. Kanunlara uygun hareket eden herkese kapımız açıktır ve öncelik tanınır; ancak zorbalık taslayanlar çok yanılıyor."

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cezayir'in aldığı kararın geçici olmasının beklendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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