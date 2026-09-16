BAE ile ABD, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Afrika'da işbirliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Afrika kıtasındaki ortaklıkları ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan, Boulos'u başkent Abu Dabi'de kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile işbirliğinin ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve Afrika kıtasındaki BAE-ABD ortaklığı ele alındı.

Taraflar, Afrika ülkelerinde güvenlik, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik karşılıklı çabalar ile Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgedeki mevcut durumu da görüştü.

Görüşmeye BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan da katıldı.

Kaynak: AA