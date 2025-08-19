BAE Genelkurmay Başkanı Türkiye'de

Güncelleme:
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı ve iki ülke arasında askeri diyalog toplantısı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan BAE Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki ülke arasında düzenlenen "Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı"nın sonuç raporu imzalandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
