BAE: Dubai'deki patlama sesleri hava savunma sistemlerinden kaynaklandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'de bazı bölgelerde duyulan yüksek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Dubai Medya Ofisinden patlamalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de bazı bölgelerde duyulan patlama sesleri, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği başarılı önleme operasyonlarından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Olayda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, gelişmelere ilişkin malumatın resmi ve güvenilir kaynaklardan alınmasının önemine dikkat çekildi.

Bazı sosyal medya ve yerel basın organlarında Dubai'de güçlü bir patlama meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.