BAE: İran'la Güven Yeniden İnşası Onlarca Yıl Alır

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Tahran ile ilişkilerin Körfez bölgesi için merkezi bir konu olduğunu ancak "İran ile BAE arasında güvenin yeniden inşa edilmesinin onlarca yıl alabileceğini" söyledi.

BAE merkezli "Al Khaleej" haber sitesinin haberine göre Gargaş, "Körfez Yol Ayrımında: Çatışma, Yansımalar ve Rotayı Düzeltme" temasıyla düzenlenen yıllık "Hili Forum"da konuştu.

Gargaş, İran ile diyaloğun sadece geçici meselelerle sınırlı kalmaması, aksine uzun vadeli stratejik soruların gündeme getirilmesi ve Tahran'ın nükleer programı için net bir yol haritasının bulunması gerektiğini belirtti.

İran ile ilişkilerin yeniden tesis edilebileceğini ancak saldırılarının ardından komşularıyla güvenin yeniden inşa edilmesinin onlarca yıl alabileceğini ifade eden Gargaş, "İran ile işlevsel bir ilişki kurulabilir ve kurulmalıdır, ancak güveni yeniden inşa etmek başka bir meseledir." dedi.

Uluslararası seyrüsefer serbestisinden taviz verilemeyeceğini ve uluslararası toplumun bunu koruması gerektiğini vurgulayan Gargaş, küresel bir geçit olması sebebiyle tek bir ülkenin kontrol etmemesi gereken Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin ve gemilerin sürekli tehdit altında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gargaş, BAE'nin alternatif koridorlar için boru hatları, demir yolları ve ticaret güzergahlarının yanı sıra doğu kıyısı boyunca liman kapasitelerini de genişlettiğini söyledi.

BAE'nin alternatif güzergahlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Gargaş, bu nedenle ülkenin enerji ihracatının mevcut duruma bağımlı olmayacağını kaydetti.

Bölgede gerilimin düşürülmesi, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gargaş, savaş ve barış kararlarının milis gruplara bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA, 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 27 milyar dolara ulaştığını kaydetmiş, İranlı yetkililer de aynı dönemde ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefini dile getirmişti.

Son olarak BAE, İran'dan atıldığını belirttiği 2 füzenin ardından 18 Ağustos'ta Tahran ile tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA