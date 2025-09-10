BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Katar'ı Ziyaret Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail'in dün Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlediği Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindeki heyet, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile Dubai Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum'un aralarında olduğu üst düzey kalabalık heyeti başkent Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

WAM, Bin Zayid ve beraberindeki heyetin İsrail'in dün Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlediği kardeş Katar'a dostane bir ziyaret kapsamında gittiğini aktardı.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.