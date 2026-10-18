BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Abu Dabi'de görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan başkent Abu Dabi'de Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Selman ile bir araya geldi.

Bin Zayid ve bin Selman görüşmede, BAE ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ile ortak çıkarlara ve iki ülke halkının refahına hizmet edecek işbirliğini güçlendirme ve geliştirme yollarını değerlendirdi.

BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı, ayrıca bölgesel gelişmeleri de görüştü, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik konuları ele aldı.

Görüşmeye BAE'li yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA