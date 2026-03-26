BAE: İran'ın Körfez ve Ürdün'e saldırıları Tahran'ın yalnızlığını artırır

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarının sürmesi, Tahran'daki rejimin yalnızlığını artırmaktan başka bir şey yapmaz" dedi.

Abu Dabi'ye yönelik iki kişinin ölümüne neden olan İran'ın füze saldırısından kısa süre sonra Karkaş, ABD merkezli X platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin ancak yalnızlığını artıracağına işaret eden Karkaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin Körfez Arap devletlerine ve kardeş ülke Ürdün'e yönelik acımasız İran saldırısını oybirliğiyle kınaması, bu saldırıların ciddiyetini ve uluslararası hukukun ve devlet egemenliğinin açık ihlalini vurgulayan net bir uluslararası duruşu temsil etmektedir."

"Sivilleri ve altyapıyı hedef almak, enerji ve deniz güvenliğini tehdit etmek cezasız kalmayacak." diyen Karkaş, ülkelerin kendilerini savunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı."

Abu Dabi Medya Ofisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen bir füzenin BAE hava savunma sistemlerince başkent Abu Dabi'de engellenirken, düşen şarapnellerin 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.