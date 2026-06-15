Haberler

BAE'den, ABD-İran mutabakatında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasını vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İran arasındaki mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. BAE, diyalog ve diplomasiye bağlılık çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılığın öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın tüm hükümlerine tam uyulması, bölgede tüm saldırıların derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesi, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hürmüz Boğazı başta olmak üzere deniz geçiş yollarının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığının kesintisiz sürmesinin bölgesel ve küresel istikrar açısından kritik olduğu hatırlatıldı.

BAE, mutabakata ulaşılmasına katkı sağlayan diplomatik çabaları takdir etmekle birlikte, sürecin devam ettirilmesi ve ilerlemenin kalıcı sonuçlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Avrupa'nın aradığı kilit isim Türkiye'ye girişte yakalandı: Sahte pasaport planı İstanbul Havalimanı'nda bozuldu

Ege'deki kaçakçılık ağının kilit ismi İstanbul'da ele geçti
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor