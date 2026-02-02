Haberler

BAE, Gazze'nin sivil idaresini üstleneceği iddialarını yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail basınında yer alan Gazze'nin sivil idaresini üstlenme taleplerinin asılsız olduğunu açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Gasze'nin yönetiminin Filistin halkına ait bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, insani yardımlarını sürdürme kararlılığını da dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail basınında yer alan " Gazze'nin sivil idaresini üstlenmeye talip olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Rim Bint İbrahim el-Haşimi'nin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, BAE'nin Gazze'nin sivil yönetimini üstleneceğine dair iddiaların asılsız ve temelsiz olduğu ifade edildi.

Haşimi, Gazze'nin yönetimi ve idaresinin Filistin halkına ait bir sorumluluk olduğunu belirterek, BAE'nin bu konudaki tutumunun açık ve değişmez olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin Gazze'deki Filistinlilere yönelik insani yardımlarını genişletme konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

BAE'nin İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalara da katkı sunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, bu çabaların, BAE'nin kurucu üyesi olduğu Barış Kurulu'ndaki rolü ve Gazze Yürütme Kurulu'ndaki üyeliği aracılığıyla da sürdürüldüğü ifade edildi.

