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BAE'de vurulan tanker kaynaklı olduğu değerlendirilen sızıntı uydudan tespit edildi

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Uydu görüntülerinde, vurulan bir tankerden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısının BAE'nin Ümmü'l-Kayveyn kıyılarına yaklaştığı tespit edildi. Sızıntı nedeniyle yetkililer plajlara erişimi kısıtlarken Ras el-Hayme'deki tüm plajlar ikinci duyuruya kadar kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarının uydu görüntülerinde, vurulan bir tankerden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısı tespit edildi.

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas'ın paylaştığı görüntüler, petrol sızıntısının BAE'nin kuzeyindeki Ümmü'l-Kayveyn Emirliği kıyılarına yaklaştığını ortaya koydu.

Sızıntı nedeniyle yetkililerin daha fazla plaja erişimi kısıtlamaya başladığı bildirildi.

BAE Çevre Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada sızıntıyı kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, sızıntının nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

BAE'nin Ras el-Hayme Emirliği'ndeki tüm plajları, denizlerdeki petrol sızıntısına karşı alınan önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.

Ümmü'l-Kayveyn'de petrol sızıntısı nedeniyle deniz suyunun kirlendiği ve yakıtın kıyıya ulaştığı bildirilmiş, Şarika ve Acman emirliklerinde ise temizlik çalışmaları başlatılmıştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????

Kaynak: AA
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