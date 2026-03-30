BAE'nin Şarika kentinde bir telekomünikasyon şirketi İHA saldırısıyla hedef alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin eş-Şarika Emirliği'nde Thuraya Telekomünikasyon Şirketi'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eş-Şarika Emirliği'nde bir telekomünikasyon şirketine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Şarika Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şarika Emirliğinin orta kesimlerinde yer alan Thuraya Telekomünikasyon Şirketi'ne ait idare binasının İHA saldırısıyla hedef alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İlgili birimlerin olay yerine intikal ederek müdahalede bulundukları aktarıldı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığına işaret edildi.

BAE, İran'ın misilleme saldırılarından en fazla etkilenen ülke oldu

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
