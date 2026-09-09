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BAE'de hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan Karadavi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür:

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- "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum"

Mısırlı şair, yazar ve eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) serbest kalması için gösterdiği çabalar nedeniyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BAE'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 4 Eylül'de af çıkarmasıyla serbest kalan Yusuf el-Karadavi bir video yayımladı.

Karadavi, " Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk kurumlarına, Dışişleri Bakanlığına ve güvenlik birimlerine de teşekkür eden Karadavi, bu kurumların serbest bırakılmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Karadavi, "arabuluculuk girişimlerine yanıt verilmesi ve af gibi hikmetli bir karar alınması" dolayısıyla BAE'ye ve Devlet Başkanı Al Nahyan'a da teşekkür etti.

Mısırlı şair ve yazar Karadavi, bir yıldan uzun süre tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılması için destek verenlere de minnettar olduğunu dile getirdi.

Karadavi, inandıklarının ve ilkelerinin değişmediğine vurgu yaparak BAE'deki tutukluluk sürecinde fiziksel ya da sözlü herhangi bir saldırıya maruz kalmadığını belirtti.

Yusuf el-Karadavi, Lübnan'da alıkonulduktan sonra 10 Ocak 2025'te BAE'ye götürülmüş, hakkında 10 yıl hapis ve 54 bin dolar para cezası verilmişti.

Kaynak: AA
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