Birleşik Arap Emirlikleri'nde Önlenen Füze Limanda Yangına Yol Açtı: 4 Yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hor Fakkan Limanı'nda pazar günü meydana gelen yangında, düşen füze parçalarının sebep olduğu olayda 4 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri yangını kontrol altına aldı.
DUBAİ, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Hor Fakkan Limanı'nda pazar günü önlenen bir füzeden düşen parçaların yol açtığı yangında 4 kişi yaralandı.
Şarika Emirliği hükümet medya bürosu, hızla olay yerine sevk edilen acil durum ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.
Açıklamada, ağır yaralanan Nepal uyruklu 1 kişinin hastanede tedavi gördüğü, Pakistan uyruklu 3 kişininse hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.
BAE'nin doğu kıyısında yer alan Hor Fakkan Limanı, Umman Denizi için stratejik açıdan önemli bir aktarma merkezi konumunda.