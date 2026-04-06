Birleşik Arap Emirlikleri'nde Önlenen Füze Limanda Yangına Yol Açtı: 4 Yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hor Fakkan Limanı'nda pazar günü meydana gelen yangında, düşen füze parçalarının sebep olduğu olayda 4 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri yangını kontrol altına aldı.

DUBAİ, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Hor Fakkan Limanı'nda pazar günü önlenen bir füzeden düşen parçaların yol açtığı yangında 4 kişi yaralandı.

Şarika Emirliği hükümet medya bürosu, hızla olay yerine sevk edilen acil durum ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Açıklamada, ağır yaralanan Nepal uyruklu 1 kişinin hastanede tedavi gördüğü, Pakistan uyruklu 3 kişininse hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

BAE'nin doğu kıyısında yer alan Hor Fakkan Limanı, Umman Denizi için stratejik açıdan önemli bir aktarma merkezi konumunda.

