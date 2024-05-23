BAE Büyükelçisi Midyat Belediyesini Ziyaret Etti
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Midyat Belediyesine ziyarette bulundu. Al Dhaheri, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti ve çeşitli hediyeler aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Midyat Belediyesine ziyarette bulundu.
İncelemelerde bulunmak üzere Midyat'a gelen Al Dhaheri, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
Belediye binası önünde çiçekle karşılanan Al Dhaheri'ye, Midyat Belediyespor forması ve tablo hediye edildi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, Al Dhaheri'yi Midyat'ta ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.