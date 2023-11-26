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BAE Büyükelçiliği, Suriyeli çocuklara etkinlik düzenledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği ile Uluslararası İltica ve Mültecilerle Dayanışma Derneği (İMDAD) ortaklığıyla başkentte Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar resim çizdi ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.