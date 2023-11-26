BAE Büyükelçiliği, Suriyeli çocuklara etkinlik düzenledi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği ile Uluslararası İltica ve Mültecilerle Dayanışma Derneği (İMDAD) ortaklığıyla başkentte Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar resim çizdi ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği ile Uluslararası İltica ve Mültecilerle Dayanışma Derneği (İMDAD) ortaklığıyla başkentte Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte 300'e yakın Suriyeli çocuk, ressamlar eşliğinde resim çizdi.
Çocukları eğlendirmek amacıyla balon gösterisinin yapıldığı etkinlikte kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.
Etkinliği ziyaret eden BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Zahiri, çocuklar için eğitici ve öğretici etkinlik yapmayı amaçladıklarını belirterek, etkinliğin güzel geçmesi temennisinde bulundu.
BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50'nci yılının kutlandığını hatırlatan Zahiri, kültürel bağların güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Büyükelçi Zahiri, resim çizen çocuklarla sohbet etti.