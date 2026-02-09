Haberler

Şabanözü'nde badminton sporcularından Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

Şabanözü'nde badminton sporcularından Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılan sporcular, Belediye Başkanı Faik Özcan'ı ziyaret ederek tecrübelerini paylaştı ve destek istedi.

Şabanözü'nde badminton sporcuları Belediye Başkanı Faik Özcan'ı ziyaret etti.

Hatay'da 19-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılan 12 sporcu, şampiyonanın ardından Şabanözü'ne döndü.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk ile antrenör Erkan Özkan'ın da katıldığı ziyarette Belediye Başkanı Faik Özcan, sporcuları tebrik etti.

Sporcuların Hatay'dan önemli tecrübeler kazanarak döndüğünü belirten Özcan, "Edindikleri bu tecrübelerle önümüzdeki turnuvalarda ilçemizi, hatta ülkemizi olimpiyatlar dahil olmak üzere daha büyük organizasyonlarda temsil edecek sporcular olacağına yürekten inanıyorum. Badmintonu yavrularımıza sevdiren, emek veren kıymetli hocalarımıza ve azimleriyle bizleri gururlandıran güzel evlatlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu