Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

YALOVA'da bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulup, bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan Abdülhamit Cihangir Tosun'un (3,5) 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı.

YALOVA'da bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulup, bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan Abdülhamit Cihangir Tosun'un (3,5) 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı. Baba Neyfel Tosun (45) hastane ile operasyonu yapan doktordan şikayetçi oldu. İddiaları reddeden doktor H.B. ise iltihaplı olduğu gerekçesiyle bademcikleri almadığını öne sürdü.

Selime ve Neyfel Tosun çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülhamit Cihangir'in bademcikleri iltihaplanınca, antibiyotik tedavisine başlandı. Fakat 1,5 yıllık tedavi sonuç vermedi çocuğun geniz etinde büyüme, kulağında ise enfeksiyon oluştu. Rahat nefes almadığı için uyumakta zorlanan Cihangir, ateşlenince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cihangir'e, bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konuldu. Daha sonra aile çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Burada bademcikleri ile geniz eti alınması kararlaştırılan Cihangir'in aynı zamanda kulaklarına tüp takılacağı belirtildi. 6 saat süren operasyona giren ancak taburcu olduktan 10 gün sonra rahatsızlanan Cihangir'in bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan hastanenin operasyon sonrası düzenlediği epikriz raporunda; Abdülhamit Cihangir Tosun'un, bademciklerinin ve geniz etinin alındığı, her iki kulağına da tüp takıldığı ve ameliyat ücretlerinin aileden tahsil edildiği bilgisi yer aldı.